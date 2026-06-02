お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（29）が、2026年5月31日にインスタグラムを更新。普段のギャルの姿から激変した様子を公開した。「そばかすメイク初めて！ しかも裸眼！！」荒川さんは4月23日放送のバラエティー番組「櫻井・有吉THE夜会SP」（TBS系）で、俳優の井川遥さん（49）と中条あやみさん（29）がコーディネートしたヘアメイクや衣装姿を披露していた。5月31日のインスタグラムでは、「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさん