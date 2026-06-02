虎戦士を一層輝かせる伝統のタテジマは誰が洗っているの？あまり知られていないプロ野球界の“洗濯事情”。阪神のユニホームを担当しているオートランドリータカノ・西端晃志さん（４４）に話を伺った。輝く汗、聖地の黒土や天然芝が、ユニホームに努力の証しを残す。それでも、真っさらなタテジマが次なる一戦へと気持ちを向かわせる。「やりがいは…試合がちゃんと回れば。それだけかな」と西端さん。当たり前のようで当たり