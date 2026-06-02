広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」がスタート。第１回はＲＣＣ（中国放送）の田村友里アナウンサー（２９）が登場。「ガッツ」の相性で親しまれ、月、金曜の「イマナマ！」でＭＣを担当する人気者。アナウンサーを志したきっかけ、カープへの愛、今後の目標などをたっぷりと語り尽くした。◇◇−アナウンサーを志したきっかけは。「小学生の時に『めざましテレビ