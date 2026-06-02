声優、俳優の津田健次郎（５４）が、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（２６日公開）に声優として出演することが１日、分かった。物語の鍵を握る新キャラクター、冒険家・ニャックル役としてシリーズ初参加を果たす。津田は「知らない人はいない作品。しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当にうれしかったですね。待望の『アンパンマン』出演だったので」と喜びをにじませた。戸田