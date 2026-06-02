李在明（イ・ジェミョン）大統領がスターバックスコリアの「タンク（戦車）デー」騒動、廬武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の追悼式での侮辱騒動を受け、“韓国版2ちゃんねる”と呼ばれる極右傾向のオンラインコミュニティ「日刊ベスト貯蔵所（イルベ）」を閉鎖する可能性に言及するなか、与党議員らが「イルベ禁止法」などを発議し始めた。【注目】もはやオワコン? 韓国版2ちゃんねる「イルベ」はどれだけ認知されているのか6月1日、