中国のSNS・小紅書（RED）に5月31日、「私が永遠に日中友好を守る理由」と題する投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の21歳女性によると、日本での最後の夜、空港行きの終電に乗ろうと急いでいたが、手持ちのSuica（ICカード）の残高が足りなかった。手持ちも足りず、コンビニでの引き出しもうまくいかずに途方に暮れていたところ、その様子を見ていた日本人の男女が声を掛けてくれた。翻訳アプリで事情を説明すると、男性がSuic