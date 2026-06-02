俳優の鈴木福（21）が2日までに自身のインスタグラムを更新。貴重な品を公開した。「宝物」と書き出した鈴木。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き」と5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐のラストライブを振り返った。「さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います！」として「バラエティや音楽番組で