女優の加藤あい（43）が2日までに自身のインスタグラムを更新。旅行中のオフショットを公開した。「アユタヤはとっても暑かったです」と書き出した加藤。旅行中の姿をアップした。ヘルシーに肌見せした夏服コーデを披露。ファンからは「なんてこった。地球の裏側まで美しさを漂わせるなんて…」「ウルトラ綺麗」「美しすぎます！」「写真集の続編を見てるみたい」「神秘的」「素敵な笑顔にオシャレなワンピース姿まであり