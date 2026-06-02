巨人は楽天からFA移籍の則本が今季7試合目の先発マウンドに上がる。過去6試合の登板内容を見ると、3試合で6回以上、自責点3以下のクオリティースタートをマークするなど、好投の試合もありながら、ここまで0勝3敗。今日2日のオリックス戦ではカード別最多となる28勝（16敗）をマークしており、好相性の相手から移籍初勝利を目指す。巨人にFA移籍した投手は則本で14人目。過去13人の移籍初勝利に要した試合数を見ると、初登板