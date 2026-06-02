本拠地・甲子園に西武を迎えての3連戦。昨季のベルーナドームでは、3試合すべてで逆転負けを喫する屈辱の3連敗となったが、聖地での対戦に限れば2022年から5連勝中と好成績を残している。台風6号の接近による天候への懸念はあるものの、昨年の雪辱を果たす絶好の舞台が整った。初戦の予告先発は西勇輝。オリックス時代を含め、西武戦は通算3勝11敗と苦戦が続いている。阪神移籍後も3試合に登板していまだ勝ち星がなく、勝利を