お笑いコンビ「千鳥」のテレビ朝日の冠番組「テレビ千鳥」の1時間スペシャルがきょう2日午後11時15分から放送される。大悟が綾瀬はるかとともに、映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和）に主演。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品された。そこで、テレビ千鳥はレッドカーペットを歩く大悟の勇姿を見守る「カンヌ映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ！！」と題した1時間スペシャルを放送。「綾瀬はるかに