埼玉・川口市の住宅で、男女2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認された。警察は、住人の男が訪ねてきたケアマネジャーの女性を切りつけたとみて捜査している。1日午後3時ごろ、川口市の住宅に住む60歳の男から「ケアマネジャーを切りつけた」と110番通報があった。警察官が駆けつけたところ、男が自ら首を切りつけていて、また、ケアマネジャーの鈴木希代子さん（63）が血を流して倒れていて、2人とも病院で死亡が