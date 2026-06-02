広島は今季も貧打に喘いでいる。リーグ5位ではあるが、打線はチーム打率12球団ワーストの.213、142得点。交流戦が始まってからは6連敗とまだ白星を挙げられず、交流戦のチーム打率も12球団ワーストの.185、11得点と苦しんでいる。打線が苦しんでいるのは一軍だけではない。チーム打率.228は西地区3位も、143得点は同地区ワーストだ。育成のラミレスが現在西地区トップの打率.278をマークし、末包昇大が西地区トップタイの3本塁