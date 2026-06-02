アイスランドとの親善試合を中継した日テレ森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の壮行試合となったキリンチャレンジカップ2026で、アイスランド代表に1-0で勝利した。試合中、これまでのサッカー中継ではあまり見られなかった“珍現象”に、視聴者が困惑。SNS上では「何年ぶりだよ？」「こんなんありかよ」といった声が飛び交っている。W杯前、最後の本格的実戦ということで、本番を見据えた戦い