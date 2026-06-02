マインツ女子を率いる山下喬監督に脚光ドイツ女子2部のマインツは、今季のリーグ戦を2位で終えて来季の1部昇格を勝ち取った。チームを率いる日本人の山下喬監督について、ドイツ紙「ビルト」が特集している。女子チームを率いる山下監督は2003年にプロ選手を目指して渡独し、下部リーグを渡り歩いた。06年にはFSVマインツ05のセカンドチーム（ドイツ4部）にも所属した経歴を持つ。マインツの男子チームには、過去にはFW岡崎慎