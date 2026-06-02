声優の津田健次郎（５４）がアニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、２６日公開）でゲスト声優を務めることが１日、分かった。新キャラクターの冒険家・ニャックルの声を担当する。日本中に「愛と勇気」を届ける映画「アンパンマン」のシリーズ第３７弾。渋い低音ボイスが魅力のレジェンド声優は「待望のアンパンマン出演だったので、本当にうれしかったです」と初参加に声を弾ませた。ア