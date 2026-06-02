記事ポイント淡路島のAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDが夏〜秋限定プランを7月2日から提供2施設の入場券＋ポプシクル＋ショップ500円割引券がセットで大人3,100円・子ども2,100円6月1日より予約受付開始、アソビュー・楽天トラベル・いこーよから申込み可能 淡路島のAWAJI HELLO KITTY APPLE LANDが、7月2日から期間限定プラン『ハローキティの映え旅プラン』の提供を開始します。ぬいぐるみに囲まれたメディアアート空間「HELL