お笑いコンビ「千鳥」は、２日放送のテレビ朝日系「テレビ千鳥１時間ＳＰ」（後１１時１５分）に出演する。大悟が綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）で出席したフランス・カンヌ国際映画祭に密着。レッドカーペットを歩く大悟の勇姿を見守る「カンヌ映画祭のワシを見てほしいんじゃ！！」と題した特別版。大悟が綾瀬をエスコートするシーンも見られる。現地にはノブも入り、お土産店やカフェを訪