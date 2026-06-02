◆国際親善試合▼ノルウェー３―１スウェーデン（ノルウェー・オスロ）、▼オーストリア１―０チュニジア（オーストリア・ウィーン）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグで日本と同じＦ組に入ったスウェーデンとチュニジアが、１日に行われた親善試合でともに黒星を喫した。＊＊＊第３戦で森保ジャパンと対戦するスウェーデンは、敵地でノルウェーと対戦。大黒柱のハーランドが欠場したノルウェーに対して、前