ガールグループ・LE SSERAFIMのSAKURA（宮脇咲良）が、メイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」の約4年ぶりとなる新製品「ボディマスカラ」のアンバサダーに就任。SAKURAが出演した新CMが、きょう2日から全国で公開・配信される。【写真】美しいまなざし…！LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）新CM「メイベリン ニューヨーク ボディマスカラ with Sakura Miyawaki」は、SAKURAの「まだいつもの