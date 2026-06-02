元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が1日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。「温水だったからプール入れたちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と明かし、愛犬との旅行を報告。「水着はSHEINのですあんまり見えないですね笑ごめんなさい」とつづり、プールでのホルターネックの白水着姿を公開。肩部分はプール上の露出しており、デコルテ全開だった。この投稿に対し「里菜さんの水着姿がめちゃくちゃ似合って