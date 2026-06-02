是枝裕和監督や西川美和監督のもとで監督助手を務めてきた映像制作集団「分福」の新鋭、孫明雅（そん・みょんあ）監督の長編デビュー作『トロフィー』が7月10日より全国で順次公開される。【動画】映画『トロフィー』本予告映像本作は、在日コリアンの少女・ソヒの揺れ動く青春と家族の物語を描く作品。主演を務めるのは恒那。父役の井浦新、母役の市川実和子、舞踊部の先生役のちすん、担任教師役の笠松将に加え、新たに実力