お笑いコンビ、ドランクドラゴン鈴木拓（50）が1日までにXを更新。中高の同級生と突然の対面を明かした。「大阪で上沼恵美子さんと高田純次さんの番組終えた。関東の家に帰る。新幹線で偶然会った。びっくりした。同級生にあった。さかなクンだ」と書き出し、東京へ帰る新幹線でさかなクンに遭遇したと明かした。2人は中高の同級生で、神奈川県立綾瀬西高卒業。続けて「お土産に奥さんと俺に赤福をくれた。奥さんも同級生だからだ