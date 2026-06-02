2日放送のテレビ朝日系『テレビ千鳥』（毎週火曜後11：15※一部地域を除く）では、「第79回カンヌ国際映画祭」でレッドカーペットを歩く大悟の勇姿を見守る「カンヌ映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルを届ける。【写真】カンヌに降り立ちふざける千鳥大悟が綾瀬はるかとW主演を務める是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品され、世界中