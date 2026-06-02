津田健次郎（54）が、アニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、26日公開）に声優として出演することが1日、分かった。津田は、原作のやなせたかしさん夫婦をモデルに描いた25年のNHK連続テレビ小説「あんぱん」に、今田美桜（29）が演じたのぶと、北村匠海（28）が演じた嵩の上司の高知新報「月刊くじら」の編集長、東海林明役で出演したが、1995年（平7）の声優デビューから31年で、意外にも