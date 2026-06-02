石川県羽咋市で行われた本州初のトキの放鳥から一夜明けた１日、同市の上空でトキ１羽が旋回する姿が確認された。読売新聞の記者が発見したトキは、５月３１日に放鳥された８羽のうちの１羽とみられ、放鳥場所から約３キロ離れた「トキ放鳥推進モデル地区」周辺で羽を広げて飛んでいた。現場周辺はトキのえさ場確保のため、地元農家が水田の農薬や化学肥料の削減に取り組んでいる。一方、同市の仮設ケージで約２週間後の放鳥