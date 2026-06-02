フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅう”の三浦璃来（２４）が１日、雑誌「家庭画報」での高級ブランド「ブルガリ」との撮影のオフショットを公開し反響を呼んだ。おそろいの白のＴシャツ姿で三浦がパートナーの木原龍一（３３）をジッと見つめるショットをともに「休憩中の一コマです」とつづった。公式ＳＮＳで公開されている画像では木原が三浦をリフトしながら見つめ合う姿などが投稿