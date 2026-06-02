放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが1日夜、Xを更新。AIについて「AIは人類の敵ではりません！＊この文章はAIによって作成されました」とポストした。デーブは言及していないが、1日には米フロリダ州が、オープンAIのチャットGPTについて、2人が死亡した25年4月のフロリダ州立大での銃乱射事件の犯人を手助けする情報を提供したとして、オープンAIとサム・アルトマンCEOを、州として提訴したとの発表があった。