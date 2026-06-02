インド西部アーメダバードで2026年4月3日、列車の乗車口に急ぐ乗客たち＝ロイター 中国を抜き、人口世界一の国となったインド。すさまじい経済成長が期待される一方で、実は日本と同じように「少子化」の足音が聞こえ始めているのをご存じですか？ 巨大な人口を抱えるインドで今、何が起きているのか。そして日本はこの新しい大国とどう付き合っていくべきなのか。日本総合研究所の熊谷章太郎主任研究員へのインタビュ