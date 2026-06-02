台風6号接近に備え、植木を移動させるホテルの従業員＝2日午前、鹿児島市台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。九州南部に接近しており、3日にかけて西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。気象庁によると、九州南部や奄美では線状降水帯が発生し、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性がある。気象庁は、危険な場所から全員の避難を呼びかける「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとして、土砂災