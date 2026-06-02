女優の長谷川京子（47）が2日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「真夏のような暑さが続くここ数日だけど」と書き出した長谷川。「お洒落はしたいから」とつづってこの日のコーデをアップした。「変わらず同系色でまとめるコーディネートが好きです」として「そして最近はこのバッグが大好きで毎日使っています」とこだわりを披露。「今日もお昼からの撮影」と添えた。ファンからは「京子さん美脚でとっ