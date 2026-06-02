病院で対照的な反応を見せる2匹の秋田犬の動画が、SNSで話題になっている。【動画】耳までガクブル…病院で震えが止まらない秋田犬病院のロビーで大きな体を小刻みに揺らし、ガクガク震える白い秋田犬。その姿は、思わず「こんなに大きくても怖いのね」と声をかけたくなるほど。しかしそのすぐ横ではもう1匹の赤い秋田犬が、まるで自宅のリビングにいるかのようにリラックスしている。あまりにも対照的な2匹の姿をとらえたこの動画