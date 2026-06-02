中国への投資を検討している海外投資家の割合が1年前の51％から57％に上昇したことが米金融大手JPモルガン・チェースの調査で分かった。中国メディアの参考消息が5月31日、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストの報道を引用して伝えた。JPモルガンによると、世界第2の経済大国である中国における急速な技術の進歩と割安な株価を背景に、世界の投資家による中国の株、企業、資産への投資意欲が高まり続けている。JPモ