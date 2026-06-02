埼玉県川口市の住宅でケアマネージャーの女性が切りつけられて死亡した事件で、死亡したのは川口市の介護支援専門員の女性と判明しました。【映像】ケアマネージャーが死亡した現場付近の様子きのう午後3時すぎ、川口市飯原町の住宅で、介護支援専門員の鈴木希代子さん（63）が血を流して倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。捜査関係者などによりますと、「ケアマネージャーの首を切った。これから自分の