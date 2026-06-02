フランスのマクロン大統領は、ロシアから出航した石油タンカーを拿捕したと発表しました。制裁対象の船だとしています。【映像】タンカー拿捕の様子（実際の映像）マクロン大統領は1日、自身のSNSに、大西洋を航行する船にフランス海軍のヘリコプターが近づき、兵士が乗り込む映像を投稿しました。この船はロシアから出航した石油タンカー「タゴール」で、国際制裁の対象だということです。マクロン大統領は投稿で「ロシア