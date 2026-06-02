北京に駐在するニューヨーク・タイムズの記者が中国政府に「追放」されたとされる件をめぐり、中国外務省は「法に基づいて居留許可を取り消した」と主張しました。【映像】中国外務省「ニューヨーク・タイムズは過ちを正すべき」中国外務省・林剣報道官「ニューヨーク・タイムズは過ちを正すべきであり、過ちを認めないまま間違った対応を続けるべきではない」ニューヨーク・タイムズは先月29日、「北京駐在の特派員が追放され