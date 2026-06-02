◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日ミネソタ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に「9番・右翼」で5戦連続先発出場予定。チームは現在今季最長タイ5連勝中で32勝27敗の「貯金5」と、過去3年間100敗以上した弱小球団から脱却している。負傷中の村上宗隆内野手も快進撃を支えているが、西田も連勝に貢献するなど存在感を示している。6月を白星スタ