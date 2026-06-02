ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２日、台風６号が北上していることを報じた。番組では放送時点で奄美大島近くを通過中であることを紹介。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「昼には九州に最接近します」「そしてあさって（４日）には東京ということです」などと伝えた。そして「京阪神のみなさんはきょうの夜、そして関東は水曜の朝、通勤時間帯にかなり影響が出そうだとのことです。飛行機