【ワシントン共同】AP通信は1日、米政府がアフリカでビザ発給業務を担う米国大使館と領事館を今月中に大幅に削減する計画だと伝えた。厳格な移民政策の一環で、現在約50カ所あるものを20カ所に減らす予定という。トランプ政権は世界全体で在外公館の人員を削減している。米国務省関係者は「税金を米国の優先課題のために効率的に活用するため、海外での業務を絶えず見直している」とコメントした。