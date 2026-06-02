【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、ABCテレビに対し、イランとの覚書締結を巡り、今後1週間で実現する可能性があるとの見方を示した。まだ同意していないのは「詰めなければならない点がいくつかあるからだ」と説明した。