今回は、双子育児を丸投げする夫への復讐を決意したエピソードを紹介します。夫を許せない…「結婚し、双子を妊娠・出産したことを機に、仕事を辞めて専業主婦になりました。ただ、夫は私が専業主婦であることをことごとくバカにしてきて、家事だけではなく育児にも一切関わらないんです。そして子どもたちは小3になりましたが、生意気なことばかり言ってきます。夫が日頃から私に暴言を吐いてくるので、それを聞いて真似している