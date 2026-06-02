本日6月2日（火）よる8時〜 日本テレビ系で「一攫千金！宝の山」を放送。あなたの身近に眠る“タダ同然”のモノが、まさかの高額に化ける!? 日本各地に足を運び、新しい価値を与えて宝の山を掘り当てることができるのか？に挑んでいくこの番組。今回で第8弾となる。MC・加藤浩次が、今回も車好きのヒロミと“新入社員”として参加するゲスト・若月佑美と共に長年、眠っていた車をキレイに修理し、蘇らせ、オークションに出品