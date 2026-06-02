将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が6月1日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）が糸谷哲郎九段（37）に108手で勝利した。この結果、王座24期で名誉王座資格者の羽生九段がベスト8に進出した。【映像】羽生九段がベスト8進出を決めた瞬間永世称号の「名誉王座」資格保持者と今春に行われた第84期名人戦挑戦者による注目の一戦は、“レジェンド”羽生九段が白星を飾った。ABEMAでテキスト解説を務めた