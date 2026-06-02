元ヤンギャルが胸元に入れたタトゥーを公開し、人気芸人らが「すんごいタトゥー入ってる」「何て書いてある？」と驚く場面があった。【映像】元ヤンギャルの胸元にある“すんごいタトゥー”6日1日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#5が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエ