なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志による「観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！」映像、3人が観覧車の前でにこやかに並ぶ写真、新場面写真2点が解禁された。【動画】『山口くんはワルくない』観覧車一周ドキドキトークチャレンジ！本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りな