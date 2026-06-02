綾瀬はるかが主演する、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た映画『ファーストボイス』が、10月2日より公開されることが決定。赤のボディコンに身を包んだ綾瀬を捉えたファーストビジュアル、特報映像が解禁された。【写真】綾瀬はるか、松本穂香、ファーストサマーウイカの80年代ルックもかわいいディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの