中沢元紀が主演するドラマ『幸せになりたいマサムネ君』が、MBS／TBSほかにて7月7日より毎週火曜深夜に放送されることが決定。中沢は、彼女がいるにもかかわらず、セフレを作る主人公・マサムネ君役で自身初の“クズ”役に挑戦する。【写真】原作者・ヨネマイからの応援イラスト発行部数シリーズ累計20万部（※電子版含む）を誇るヨネマイの同名の人気コミック（文藝春秋）を実写ドラマ化。売れない作家・マサムネ（中沢）は