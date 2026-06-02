内野聖陽が主演、松本若菜、北村一輝が共演する映画『負けへんで』が、11月13日に全国公開されることが決定。『空飛ぶタイヤ』の本木克英がメガホンを執る。【写真】内野聖陽、松本若菜、北村一輝演じるキャラクターソロビジュアル2019年大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を本人が綴った『負けへんで！東証一部上場企業社長vs地検特捜部』（文藝春秋）を映画化。身に覚えのない罪によって逮捕