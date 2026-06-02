カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１日に更新され、「【リスペクト】嫉妬した芸人」という題材で２人が話し合った。芸人で嫉妬している人はいるかを問われると「ええ、あ！あばれる君」と答えたカズレーザー。「あばれる君ってめっちゃ子供から人気あるじゃないですか。めっちゃうらやましいです」と正直に明かした。続けて「あばれる