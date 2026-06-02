グループAでスイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと同組カタール代表は6月2日、アメリカ、メキシコ、カナダで共催される北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を正式発表した。すでに本大会に向けた最終準備段階を開始するためアメリカに到着しており、駐米カタール大使が出迎えた。大会期間中の練習や宿泊の拠点となるカリフォルニア州サンタバーバラに滞在し、最終キャンプを行っている。大西洋を渡る前に行